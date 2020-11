Meteo Bologna, le previsioni del weekend

Weekend di maltempo atteso in gran parte dell'Italia e anche a Bologna. Un vertice ciclonico dalla Spagna punterà verso il Tirreno, poi il Sud entro il weekend. Tornano piogge, temporali e vento forte, specie al Sud, Isole Maggiori e versante adriatico; possibili nubifragi.

Le previsioni del tempo a cura di 3bMeteo:

Venerdì 27 novembre: il Meteo a Bologna e le temperature

A Bologna domani cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2149m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

Infiltrazioni più umide in quota e il ristagno di umidità nei bassi strati dell'atmosfera favoriranno la persistenza di nebbie e nubi basse per gran parte del giorno un po' su tutte le pianure dell'Emilia Romagna, rendendo il tempo uggioso. Venti deboli. Mare poco mosso o quasi calmo.

Sabato 28 novembre: il Meteo a Bologna e le temperature

A Bologna dopodomani giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali, sono previsti 1.1mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2304m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

Infiltrazioni via via più umide raggiungono la Regione, legate a una circolazione depressionaria in approfondimento sulle nostre regioni centro-meridionali. Ne consegue una giornata molto nuvolosa o coperta con tempo uggioso e il rischio per qualche isolata pioviggine sulla dorsale appenninica e verso sera tra Emilia orientale e Romagna. Venti deboli variabili in temporaneo rinforzo da NNE. Mare poco mosso.

Domenica 29 novembre: il Meteo a Bologna e le temperature

A Bologna cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 3.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1633m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; su pianura emiliana e dorsale emiliana giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulla pianura romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulla dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 2300 metri. Mare mosso.