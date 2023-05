Tornano le piogge, fiumi ancora a rischio. Diramata nuova allerta meteo

Dopo una tregua dall'acqua, con giornate assolate e calde registrate in questi ultimi giorni, torna il maltempo in Emilia-Romagna e su Bologna. Per domani mercoledì 24 maggio sono infatti previsti temporali, con possibile rialzo dei livelli dei fiumi. Per questo la Protezione civile regionale ha emanato una nuova allerta.

Nel bolognese si tratta di un'allerta di colore rosso - per criticità idraulica - nell'area della pianura. Allerta è invece arancione per criticità idraulica e idrogeologica nelle zone delle nostre colline, come indica la mappa in basso.

Dal pomeriggio di domani - si legge ne bollettino - "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche forti, più probabili sulle zone di pianura, con possibili effetti e danni associati, che potrebbero generare modesti innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani dei corsi d'acqua, critici per le zone ancora interessate da dissesti idraulici causati dalle piene precedenti". Permarranno quindi "condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica". Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione "saranno possibili condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili. Potranno inoltre verificarsi ruscellamenti, con possibili smottamenti lungo la rete stradale e innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore, in caso di piogge di forte intensità". Resta inoltre la possibilità di "evoluzione con possibile aggravamento delle frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi nelle aree bolognesi e della Romagna".