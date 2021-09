Meteo e temperature del weekend a Bologna

Sulla città di Bologna noteremo giornate stabili e con clima simil-estivo, ma senza eccessi; massime che si aggireranno sui 28-29°C. Più nubi nel corso di sabato, ma senza particolari fenomeni associati. Così le previsioni del weekend a Bologna di 3bMeteo.

Alla vigilia del weekend, oggi venerdì 3 settembre, a Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3628m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo sabato 4 settembre Bologna e provincia

A Bologna domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3444m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese: un impulso instabile attraversa le regioni del Centro ma con effetti impercettibili sull'Emilia Romagna. Nubi irregolari, solo a tratti più dense sulla Romagna in successivo diradamento; bassa o nulla la probabilità di pioggia eccezion fatta per le aree interne appenniniche e localmente la bassa Romagna. Temperature in leggera flessione. Venti deboli o localmente moderati settentrionali. Mare calmo o poco mosso.

Meteo domenica 5 settembre Bologna e provincia

A Bologna dopodomani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3480m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese: alta pressione in progressivo ulteriore rinforzo sull'Emilia Romagna, a garanzia stabilità, bel tempo e clima molto mite o localmente caldo per il periodo. Punte massime di 27-30°C. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso.