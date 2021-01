Allerta meteo in A1: tratti chiusi, nevica sulla Bologna-Firenze

Nuove nevicate e nebbia previste oggi su A1 e A14. Autostrade per l'Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

La situazione alle 8.30

- A1 Panoramica chiusa tra il bivio per la A1 Direttissima e Rioveggio verso Bologna per allerta meteo. In alternativa percorrere la A1 Direttissima. La riapertura è prevista il 6 Gennaio ore 20

- Tratto Chiuso A1 Bologna-Firenze (Km 255.45 - direzione: Napoli). A1 Panoramica chiusa tra Rioveggio e Aglio verso Firenze per allerta meteo. In alternativa percorrere la A1 Direttissima. La riapertura è prevista il 6 Gennaio alle ore 20.

- Neve tra Bivio A1-Variante e Calenzano

- Prevista Neve tra Sasso Marconi e Roncobilaccio

- Sulla A14 si segnala nebbia tra Bologna e Imola