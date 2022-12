Allerta meteo dopo la pioggia: rischio frane e piene dei fiumi

Nuova allerta meteo in regione dopo, l'avviso arancione per le piogge di ieri. Nella giornata odierna di Venerdì 16 Dicembre sono ancora previste precipitazioni residuali sul settore centro-orientale, con fenomeni in esaurimento serale. La criticità idraulica è riferita alla propagazione delle piene in corso. Sono inoltre previste condizioni di mare sottocosta che possono generare localizzati fenomeni di erosione ed ingressione marina. Per la giornata di Sabato 17 Dicembre la criticità idraulica nei tratti di pianura centro-orientali è riferita alla propagazione delle piene in corso e in progressivo esaurimento. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione e o di inondazione in condizioni di onda e di livello del mare inferiori ai livelli di allertamento.