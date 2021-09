Allerta meteo 'gialla', blitz perturbazione: in arrivo temporali

In arrivo temporali nelle prossime 48 ore. La Protezione civile ha fatto sapere che dal pomeriggio di oggi lunedì 20 settembre sono previste condizioni "favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati più probabili sulla fascia di pianura e collinare del settore centro-occidentale". Per la giornata di domani martedì 21 settembre la tendenza è all'esaurimento dei fenomeni, tuttavia non si esclude la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili nelle prime ore del mattino e sulla Romagna.