Temporali, vento e piene dei fiumi: allerta meteo

Diramato un nuovo bollettino di allerta meteo per maltempo dalla protezione civile dell'Emilia Romagna. Vento, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali e mareggiate interesseranno la nostra regione per la giornata di sabato 3 ottobre, durante la quale si prevedono -sul settore occidentale e sulle aree appenniniche- precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco di moderata/forte intensità, durante il mattino, in attenuazione nelle ore pomeridiane e serali.

Nella mattina e nelle ore serali i venti associati ai fenomeni descritti continueranno ad essere, sulle aree del crinale appenninico centro-orientale, di intensità pari o superiore a 88 km/h; sul crinale occidentale e sulle aree collinari centro-orientali tra 74 e 88 km/h, mentre sul resto del territorio la ventilazione sarà tra 62 e 74 km/h.

Maltempo e allerte: la situazione provincia per provincia

Allerta rossa per vento per le province di PR, RE, MO, BO, FC, RN; allerta arancione per piene dei fiumi per le province di PC, PR; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR; per temporali per le province di PC, PR; per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; allerta gialla per piene dei fiumi per le province di PC, PR, RE, MO; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per mareggiate per la provincia di FE, RA, FC, RN.

