Allerta meteo per temporali: anche questa volta sarà passaggio veloce

Dopo i temporali di ieri torna l'allerta in Emilia-Romagna per la giornata di domani. La Protezione civile, sulla base delle previsioni Arpae, ha infatti emanato un'allerta meteo di 24 ore da stanotte per temporali. Di colore giallo, l'allerta è estesa a tutta la regione. "Per mercoledì 6 luglio sono previste, nelle prime ore della giornata, condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti- si legge nel testo- con possibili effetti e danni associati; i fenomeni saranno più probabili sulle pianure centro-occidentali della regione".

La situazione

Dopo i localizzati acquazzoni o i veloci/fugaci temporali che interesseranno l'area centro-orientale del Po tra tarda serata e nottata odierna, continueremo sui binari della stabilità anche per quanto riguarda 5 e 6 luglio, con acquazzoni o temporali pomeridiani solo nei pressi delle aree appenniniche e pre-appenniniche (Comprensorio del Cimone- Appennino piacentino, rilievi del Langhirano e zona Pavullo nel Frignano). Nella seconda parte del 7 luglio però, il progressivo arrivo di aria più fredda in quota determinerà lo sviluppo di temporali su Emilia centro-orientale e Romagna, anche forti tra sera e notte accompagnati da grandine di medie dimensioni e violenti colpi di vento. Seguiranno giornate con valori massimi più vivibili, con valori sui 29-33°C mediamente. Sfortunatamente però, questo tipo di precipitazioni molto disorganizzate, seppur puntualmente anche forti, non sortiranno praticamente alcun effetto (o quasi) circa la gravosa siccità che ci portiamo dietro da ormai più di 10 mesi.