Allerta gialla per lunedì 3 luglio, nuovi temporali in arrivo

Ancora un altro stop all’estate. Dopo il tempo incerto degli ultimi giorni, che ha provocato un abbassamento delle temperature, sono attesi altri temporali nelle prossime ore. È infatti prevista un’allerta gialla per domani, lunedì 3 luglio, nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Lo prevede il bollettino meteo di Arpae. "Per lunedì 3 luglio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati – scrive Arpae -, più probabili dalle ore serali sulle zone di pianura centro-orientali. Non si escludono tuttavia temporali sparsi di breve durata anche nella prima parte della giornata più probabili lungo i rilievi e fascia pedecollinare".

Temperature minime in lieve aumento con valori attorno a 20/21 gradi nei centri urbani, di qualche grado inferiori nelle aree rurali. Massime senza variazioni di rilievo, con valori tra i 28 gradi della costa e i 30 gradi delle zone di pianura interne. Venti deboli in prevalenza orientali durante la giornata, con temporanei rinforzi in occasione dei temporali. Nella sera generale intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali associata al passaggio temporalesco.