Meteo, ancora pioggia in pianura e in appennino: diramata l'allerta gialla

"Per la giornata di venerdì 1 marzo sono previste condizioni di tempo perturbato, con possibilità di precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio, più probabili su zona appenninica e pianura occidentale". Per questo motivo la Regione Emilia-Romagna ha diramato una nuova allerta meteo, di livello giallo per la pianura e l'Appenino bolognesi, valida per tutto domani 1 marzo.

"Le precipitazioni previste - si legge nel bollettino della Protezione Civile - potranno generare nuovi incrementi dei livelli idrometrici nei bacini del settore centro-occidentale della regione, già interessati da fenomeni di piena, prolungando l'occupazione delle aree golenali e l'interessamento degli argini nei tratti vallivi. Saranno possibili diffusi fenomeni franosi e ruscellamenti lungo i versanti, più probabili nei settori montani e collinari centro-occidentali".

Per quanto riguarda il Bolognese, dopo giorni di preoccupazione è rientrato l'allarme piena per il fiume Reno, in particolare dopo che il livello idrometrico aveva raggiunto la soglia rossa di pericolo nella stazione di Sala Bolognese.