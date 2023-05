Meteo, prolungata allerta per piene e fenomeni franosi

Allerta arancione per frane e piene dei corsi minori per le province di BO, RA, FC, RN, gialla per piene dei fiumi per le province di RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN e per frane e piene dei corsi minori per le province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.



Si prolunga l'allerta meteo di Arpae e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna visto l'insistenza delle piogge, precedentemente prevista fino alla serata di oggi.

"Si prevedono piene sui corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione dovute alle precipitazioni di domenica 14 maggio, in progressivo esaurimento - si legge nell'allerta diramata .- Nelle aree collinari del settore centro orientale interessate dalle intense precipitazioni dei giorni scorsi, saranno ancora possibili fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Dalla sera-notte di lunedì 15 maggio si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio sul settore orientale della regione. Le criticità idrauliche della pianura ferrarese e idrogeologica nell'Appennino centro-orientale della regione sono legate alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio".

Le previsioni meteo

Per la settimana entrante, dopo la tregua prevista per lunedì, si prevede "un'intensa perturbazione che risalirà dal Sud Italia verso le regioni centrali e soffieranno impetuosi venti a rotazione ciclonica che agiteranno i mari e provocheranno mareggiate sulle coste esposte. Martedì la perturbazione raggiungerà anche le regioni settentrionali, coinvolgendo più direttamente l'Emilia Romagna, dove darà luogo ancora una volta a condizioni di marcato maltempo, con piogge che proseguiranno anche nella giornata di mercoledì", prevede 3Bmeteo.