Allerta meteo anche per martedì 23 maggio

Diramato un nuovo, ennesimo, bollettino di allerta meteo dalla protezione civile dell'Emilia Romagna. Sarà in vigore per tutta la giornata di domani, martedì 23 maggio,

Si tratta di Allerta rossa per criticità idraulica nelle province di BO, FE, RA, FC, RN. Allerta arancione per criticità idrogeologica nelle province di BO, RA, FC, RN.

Allerta gialle per criticità idraulica nelle province di RE, MO, BO, RA, FC, RN; per criticità idrogeologica nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

"Per la giornata di martedì 23 maggio non sono previste precipitazioni - si legge nel bollettino - Non sono previsti ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici, attualmente in lenta decrescita, nelle sezioni vallive di tutti i corsi d'acqua maggiori interessati dalle piene dei giorni scorsi. Tuttavia, permarranno condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua e che gravano sul reticolo secondario e di bonifica.

Permarranno nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti e all'evoluzione, con possibile aggravamento, delle frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi. Si sottolinea che il codice arancione sul settore collinare bolognese e romagnolo è connesso alle gravi criticità idrogeologiche già presenti sul territorio e originate dagli eventi dei giorni scorsi".

