Meteo, diramata allerta in Appennino e in pianura

Allerta arancione prevista per martedì 27 febbraio, sull’Appennino emiliano per criticità idrogeologica. Come prevedono Arpae e protezione Civvile, sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse che, sui settori appenninici centro-occidentali, potranno raggiungere anche cumuli elevati nel corso dell'intero evento. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1500/1700 metri. Si prevedono fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, diffusi nelle zone di crinale, e innalzamenti dei livelli idrometrici superiori alle soglie 1, localmente prossimi alle soglie 2.

Allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica invece è prevista in tutta la pianura centro-occidentale.

Quindi cambia di nuovo il tempo. Anche a Bologna torna a peggiorare in avvio di settimana per una perturbazione con rovesci e temporali che si protrarranno sino a martedì.