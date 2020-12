Meteo, nuova allerta: vento forte e temporali

E' stata diramata una nuova allerta meteo per la giornata di venerdì 4 dicembre: "Un intenso flusso di correnti meridionali interesserà la nostra regione determinando condizioni di tempo perturbato. Sono previste precipitazioni diffuse e persistenti più intense lungo tutti i crinali appenninici dove potranno assumere carattere di rovescio o temporale".

Previsto anche vento forte in particolare sui crinali appenninici (burrasca forte) e fascia pedemontana (burrasca moderata) e sul settore costiero, in particolare la zona settentrionale (burrasca moderata da sud-est). Mare mosso al mattino con moto ondoso in aumento fino ad agitato nella parte settentrionale della costa.

Secondo le previsioni di 3Bmeteo, da venerdì pomeriggio e per tutto il weekend tempo spesso perturbato per l'affondo di una saccatura atlantica sul Mediterraneo occidentale, con piogge e rovesci intermittenti in un contesto climatico più mite, per teso richiamo di venti da Sud.