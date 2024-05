La primavera che fa i capricci: allerta gialla per temporali

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Per la giornata di martedì 7 maggio "sono previste condizioni di spiccata instabilità su tutta la regione con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti e possibili effetti e danni associati. I fenomeni intensi sono più probabili a iniziare dalla tarda mattinata sul settore occidentale e centrale della regione, per poi interessare nelle ore successive anche il settore orientale".

È quando si legge sull'allerta gialla diramata da Arpae e Protezione Civile anche per la pianura bolognese.

Le previsioni

"Acquazzoni, rovesci e temporali sparsi", come prevede 3Bmeteo per il 7 maggio, mentre il giorno successivo non pioverà, ma il tempo rimarrà instabile.

La pressione e la temperatura torneranno ad aumentare da giovedì 9 maggio.