Diramata nuova allerta meteo, fiume Reno a rischio piena: le previsioni per i prossimi giorni

Diramata nuova allerta meteo: per il pomeriggio di oggi mercoledì 9 dicembre sono previste precipitazioni residue ed in esaurimento sui settori centro occidentali della regione. La situazione potrebbe rientrare nella giornata del 10.

La criticità idraulica nella zona D - Pianura Emiliana Orientale - "è riferita al transito della piena del fiume Reno con superamenti localizzati del livello 2 nelle sezioni più vallive" si legge nella nota "per quanto riguarda la criticità costiera le previsioni di altezza d’onda e livello del mare sono sotto la soglia di attenzione tuttavia, considerati gli impatti dalle precedenti mareggiate, non si escludono locali fenomeni di dissesto, erosioni e/o inondazioni, favorite dall’abbassamento della quota di spiaggia e/o dall’assenza di duna invernale".

Secondo le previsioni 3Bmeteo, il maltempo si farà sentire anche oggi, ma con tendenza a miglioramento. Variabilità a seguire in atteso di un parziale peggioramento venerdì e ancora più sabato, quando non si escludono ancora fiocchi sino a medio-bassa quota.

L'Emilia Romagna rimane dunque nella morsa della circolazione ciclonica che continua ad agire sulla regione, rinnovando precipitazioni sull'Emilia, con neve sul relativo Appennino oltre i 550-700m di quota; ma con tendenza miglioramento entro la serata. Ai margini la Romagna con tempo più asciutto e qualche timida apertura in serata. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo in Emilia. Venti fino a moderati da Nord Ovest. Mari mossi.

Esondazione Panaro

Le acque fuoriuscite dalla rotta del Fiume Panaro stanno defluendo nei canali del Consorzio della Bonifica Burana che

potranno pertanto presentare livelli particolarmente alti, nei comuni di Nonantola, Sant'Agata Bolognese, Crevalcore,

Finale Emilia, Cento e Bondeno.