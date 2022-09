Forte maltempo in arrivo, dopo l'allerta gialla arriva quella arancione

Allerta arancione in Emilia-Romagna dalle 12 di oggi, sabato 24 settembre, alla mezzanotte del 26 settembre.

Dopo l'allerta gialla per temporali, valida su tutto il territorio, la Protezione civile ha emesso un'allerta meteo arancione per criticità idrogeologica (frane e piene dei corsi minori) per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Si legge: "Nella sera-notte tra la giornata di sabato 24 e domenica 25 settembre sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, sul settore collinare e montano centro-orientale che possono generare diffusi ruscellamenti lungo i versanti, innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e localizzati fenomeni franosi. Le precipitazioni si esauriranno nelle prime ore di domenica 25 settembre".