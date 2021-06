Meteo, temporali in vista: diramata allerta gialla

La protezione civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta gialla per frane e temporali. In vigore dalla mezzanotte di oggi, 6 giugno, fino alla mezzanotte del 7. Possibili frane e piene dei corsi minori, nonché temporali, per le province di Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena.

"Per la giornata di domani 6 giugno è prevista attività temporalesca in estensione dai settori appenninici all'intero territorio regionale dalle ore pomeridiane. Fenomeni più consistenti sul settore centro-orientale della regione con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati".