Troppo caldo: nuova allerta meteo in Emilia-Romagna. Le previsioni del week-end

Temperature ancora su a Bologna e in Emilia-Romagna. La Protezione civile ha diramato una nuova allerta gialla per temperature elevate: per la giornata di domani, venerdì 5 agosto, sono previste temperature massime con valori superiori a 38 gradi nelle zone di pianura.

"Su Bologna – dice Daniele Olivetti di 3BMeteo – prosegue la fase calda e anticiclonica, con condizioni ampiamente soleggiate e temperature fino a 37-38°C. Durante il weekend un indebolimento dell'anticiclone favorirà l'afflusso di correnti più umide e fresche in quota che apporteranno nubi sparse e qualche possibile isolato piovasco, ma soprattutto uno smorzamento della canicola. Variabilità che proseguirà anche la prossima settimana, con temperature più sopportabili".

Meteo weekend Bologna

Venerdì 5 agosto: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata

Sabato 6 agosto: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata

Domenica 7 agosto: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata