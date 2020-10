Allerta meteo prolungata fino a martedì: rischio vento e temporali nel bolognese

Lo stato di attenzione per maltempo è stato prolungato. L'allerta meteo infatti, già attiva da qualche giorno, è stata prolungata da mezzogiorno di oggi fino alla mezzanotte di martedì 6 ottobre per tutte le province, compresa Bologna. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta arancione.

Nel dettaglio: allerta arancione per piene dei fiumi sulle province di PC, PR, per vento sulle province di PC, PR, RE, MO, BO; allerta gialla invece per piene dei fiumi sulle province di PC, PR, RE, MO, BO; per frane e piene dei corsi minori e per temporali sulle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per vento sulle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN.



Tra il primo pomeriggio e la notte del 4 ottobre sono attese precipitazioni anche a carattere temporalesco, più intense sulle zone di crinale.

Nelle prime ore del mattino del 5 ottobre sono attese precipitazioni sul settore orientale, anche a carattere di rovescio o temporale. La ventilazione sarà associata a forti raffiche sui rilievi, in particolare sulle zone di crinale. In seguito tendenza ad attenuazione dei fenomeni.