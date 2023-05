L'allerta meteo si estende: la mappa delle zone più a rischio

La pioggia cade ininterrottamente dalla scorsa notte nel bolognese e in altre province dell'Emilia Romagna. E mentre per oggi i comuni della cintura bolognese hanno attivato il piano di emergenza, la fase di emergenza si protrae. Infatti l'allerta meteo diramata ieri dalla protezione civile regionale si estende oltre la giornata odierna con validità per tutta la giornata di domani, 11 maggio 2023. Non per le precipitazioni ma per la criticità dei corsi d'acqua. Le province interessate, oltre a quella di Bologna, sono Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

"Per giovedì 11 maggio sono previste deboli precipitazioni sul territorio regionale - si legge nel bollettino - Tuttavia, per le precipitazioni elevate della giornata di mercoledì 10 maggio, si prevedono piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, con possibili occupazioni delle zone golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica. A seguito delle estese e intense precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, più diffusi nel settore collinare centro orientale. La criticità idraulica e idrogeologica rossa prevista sulle zone collinari e di pianura bolognese, ravennate e forlivese è connessa alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2-3 maggio".

Le zone più a rischio

Guardando la mappa (in alto) l'allerta meteo assume diversa intensità sul nostro territorio. In zona rossa, ovvero quella di maggiore rischio, troviamo la pianura e la collina bolognese (zona D1 allerta rossa per criticità idraulica, zona C2 allerta rossa per criticità idraulica e idrogeologica). In zona arancione (quindi criticità media), invece, l'area montana del bolognese per possibili problematiche di natura idraulica e idrogeologica.

Si ricorda che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.

Il rischio idraulico, invece, corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali. (Qui il glossario completo del maltempo)

"Per le numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2 e 3 maggio - tira le somme la protezione civile regionale - il codice rosso interesserà dal punto di vista idraulico le zone della pianura bolognese (le province di Bologna, Ferrara e Ravenna), la collina bolognese (Bologna e Ravenna), l’alta collina, la bassa collina e la pianura romagnola (province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini); riguarderà, inoltre, anche per criticità idrogeologica, l’alta collina romagnola (Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) e la collina bolognese (Bologna e Ravenna). Entra in allerta arancione la costa romagnola.

Si attendono piene di soglia 2 sia del fiume Reno, che dei suoi affluenti, oltre che di Lamone, Montone, Secchia e Panaro".

Consigli utili in caso di maltempo

Cosa fare in caso di allagamento di strade e sottopassi

Nel caso in cui ci si trovi a dover accedere ad un sottopasso durante un forte temporale, la protezione civile consiglia di adottare le seguenti misure precauzionali:

se non indispensabile evitare di percorre i sottopassi durante fenomeni meteorici intensi;

in ogni caso prima di immettersi nel sottopasso verificare l’eventuale presenza di acqua ed in caso affermativo evitare di transitare;

se mentre si percorre il tratto di immissione al sottopasso ci si accorge che l'acqua sale di livello evitare di proseguire, quando l'acqua raggiunge lo scarico del veicolo il motore tende a spegnersi.

evitare di sostare nei sottopassi;

condurre la bicicletta a mano;

nel caso in cui vi siano aste metriche graduate poste all’ingresso del sottopasso controllare sempre il livello di acqua presente prima di accedervi;

nel caso in cui vi siano delle righe rosse alle pareti, non accedere al sottopasso qualora siano superate dall’acqua presente.

In generale durante condizioni meteo avverse, quando si percorrono strade, è sempre bene moderare particolarmente la velocità e prestare particolare attenzione a possibili rischi e insidie generate dal maltempo e da esondazioni di corsi d'acqua.

Cosa fare in caso di alluvioni

Per alluvione si intende un allagamento temporaneo di aree che di solito non sono ricoperte d’acqua. Nei centri urbani può capitare che, per il forte maltempo, le reti fognarie non riescano a contenere l'acqua piovana in eccesso, causando allagamenti diffusi e problemi alla circolazione stradale.

In primis è bene consultare il Piano di emergenza del proprio Comune per sapere dove si trovano le zone a rischio allagamento ma anche per conoscere le aree più sicure dove potersi recare durante un'emergenza.

Se sei in casa:

Sali ai piani superiori e aspetta l’arrivo dei soccorsi.

Se resti ai piani bassi, ricorda che la cantina e il garage sono le prime zone della casa ad allagarsi, anche quando meno te lo aspetti.

Usa il telefono solo se necessario: tenere libere le linee è d’aiuto ai soccorsi.

Abbandona la casa solo se la minaccia di allagamento è grave. Ma prima: chiudi il rubinetto del gas e stacca la corrente elettrica. Indossa abiti e calzature che ti proteggano dall’acqua.

Se sei all’aperto:

Stai lontano da ponti, fiumi e altri corsi d'acqua.

Evita anche pendii e scarpate: potrebbero esserci frane in atto.

Usa l'auto solo se davvero necessario e non percorrere strade già inondate.

Evita i sottopassaggi: il livello dell’acqua può essere più alto di quanto pensi e puoi rischiare di restare imprigionato dentro il veicolo.

Presta attenzione alla segnaletica stradale ed alle indicazioni fornite dalle autorità che gestiscono l’emergenza e coordinano i soccorsi.

Se ti trovi al mare evita di sostare sulle strade costiere e su moli, pontili e in prossimità della battigia.

Evita la balneazione e l’uso delle imbarcazioni e assicura preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali.

Dopo:

Usa l’auto con prudenza: non transitare lungo strade allagate e fai attenzione anche nei tratti dove l’acqua si è ritirata.

A casa non usare apparecchiature elettriche prima della verifica di un tecnico. Non utilizzare l’acqua finché non viene dichiarata nuovamente potabile e non consumare alimenti esposti all’inondazione.

Pulisci e disinfetta le superfici venute a contatto con l'acqua e il fango.

Solo una settimana fa l'alluvione martoriava il territorio:

