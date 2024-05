Atteso maltempo anche per domani: diramata l’allerta gialla

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non è ancora passata la forte ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna negli ultimi giorni. Fenomeni di carattere più mite, come a Bologna, o più gravi, come a Monterenzio e Valsamoggia, hanno interessato gran parte del territorio metropolitano. Altra pioggia è attesa per domani: per questo, l’Arpae (L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna) ha diffuso un nuovo bollettino di allerta meteo per domani, martedì 28 maggio.

L’allerta è di colore giallo per tutta la regione: “Per la giornata di domani sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati – scrive l’agenzia nel documento –. I fenomeni temporaleschi potranno generare ruscellamenti, occasionali fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori”. Infatti, a preoccupare maggiormente sono le conseguenze gravi dovute a possibili temporali. Luce verde, invece, per criticità idrogeologiche, vento e temperature.