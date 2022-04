Meteo, vento forte. Allerta gialla in Emilia-Romagna

Dopo l'allerta arancione della scorsa settimana, per Pasqua arriva un'allerta gialla per vento. Dalla mezzanotte di ieri e fino alla mezzanotte di oggi.

Si tratta di un'allerta valida per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini.

Per lo stato del mare l'allerta è valida per le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Nel Bolognese interessate le zone di pianura e montagna.

Le previsioni meteo

Nella prima parte della giornata sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con rinforzi o raffiche di intensità superiore sul crinale appenninico centro-orientale e lungo la fascia costiera ed in mare aperto, dove la ventilazione sarà particolarmente sostenuta tra la notte e le prime ore del mattino, associata a mare agitato al largo.