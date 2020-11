Allerta meteo, vento forte in Appennino

Allerta meteo in provincia di Bologna. La Protezione civile ha emenato un bollettino di avvertenza, che riguarda l'alto appennino e i comuni al confine con la Toscana. L'allerta 'arancione' è valida per tutta la giornata di domani martedì 17 novembre.

"Nella seconda parte della giornata di lunedì 16 -si legge nella nota- il transito di una perturbazione in rapido spostamento verso sud-estdeterminerà una rotazione del vento da nord-nord-est . I valori massimi del vento potranno risultare pari a Beaufort 9ossia maggiori o uguali a 74 Km/h con caratteristiche di raffica lungo le aree di crinale; mentre sul settore costiero sonoprevisti valori moderati con intensità maggiore sul mare. Il moto ondoso è previsto in aumento e, a partire dalla tardaserata, sulla macroarea B risulterà localmente agitato, in attenuazione nel corso della mattinata di martedì 17".