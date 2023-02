Allerta meteo: in arrivo altra pioggia (e qualche fiocco di neve)

Ancora pioggia e neve in arrivo. Il mese di marzo si apre nella più consueta delle configurazioni, con altre 24 ore caratterizzate da precipitazioni per tutto l'arco appenninico bolognese, fino alle asse colline, non escluso anche qualche fiocco di neve.

Sono le previsioni sulle quali è stata emanata una allerta meteo per domani 1 marzo 2023. Per la giornata di mercoledì sono previste nevicate di moderata intensità su tutta la fascia appenninica che sul settore centro-occidentale potranno raggiungere la pianura senza accumuli al suolo; sul settore orientale la quota neve, inizialmente attorno ai 500 metri, si innalzerà progressivamente dal pomeriggio fino a 1000 metri. Le precipitazioni previste potranno determinare localizzati fenomeni franosi e piene sui bacini romagnoli.