Maltempo, avviso della prefettura: "Restate pronti per nuove allerte"

Arriva un monito dalla prefettura di Bologna, in merito a possibili nuovi fenomeni atmosferici intensi. La missiva, "in considerazione delle previsioni meteorologiche", raccomanda sulla necessità di "mantenere alta l'attenzione sul territorio e organizzare le possibili attivazioni di prevenzione e intervento, anche in relazione al controllo delle strade e dei punti critici (a titolo esemplificativo, ponti e sottopassi in genere)".

Insomma, bisogna tenersi pronti ed arrivare a fronteggiare le prossime possibili ondate di maltempo avendo pensato a rafforzare 'punti deboli' del territorio. La raccomandazione è stata inviata a sindaci, Forze dell'ordine e polizia locale, Vigili del fuoco, Anas, Enel, Hera, Telecom, Tim, 118 Emilia est.

Nuova allerta fino a mezzogiorno

Intanto una nuova allerta meteo è stata emanata fino a mezzogiorno di oggi. Non si parla di precipitazioni, ma della staticità idrogeologica: sebbene i fiumi siano da tempo rientrati nella norma, smottamenti e movimenti franosi potrebbero ancora insidiare abitati e strade. Attesa per le prossime 48 ore, dove una nuova perturbazione attraverserà il Paese, anche se sembra scongiurata l'intensità di inizio maggio.