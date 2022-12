Allerta "gelicidio" della Protezione civile: attenzione al ghiaccio in strada

Per giornata di oggi, 15 dicembre, la Protezioen civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta gialla per "gelicidio". Oltre alle precipitazioni, anche a carattere di rovescio, sono previsti possibili locali episodi di pioggia che gela sia sulla montagna bolognese che in pianura.

"La pioggia che gela - spiega la Protezione civile - è un fenomeno che accade per la presenza di aria più calda (temperature maggiori di 0°C) sopra un cuscino di aria più fredda (temperature inferiori a 0°C) che si trova a livello del suolo. La precipitazione che parte in forma di fiocco di neve si fonde nello strato caldo e mentre scende e arriva al suolo si ghiaccia sulle superfici che incontra: alberi, asfalto, fili della luce, automobili. Il risultato nelle strade è il vetro ghiaccio molto pericoloso in quanto invisibile e molto scivoloso. È necessario quindi fare molta attenzione - si raccomanda -. quando si cammina sulle gocce di pioggia cristallizzate e ancor di più al volante, dove i pericoli si moltiplicano e impongono la massima prudenza".