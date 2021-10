Meteo, perturbazione in arrivo: allerta della Protezione civile per temporali e vento

Previsti temporali particolarmente intensi e persistenti, con possibili effetti e danni associati, sulla fascia appenninica centro-occidentale e localmente sulla pianura occidentale, nella serata di lunedì 4 ottobre. Da questo quadro quadro deriva l'Allerta meteo n. 88/2021 valida per tutta la giornata di lunedì 4 ottobre, fino alla mezzanotte.

Soprattutto nelle ore serali, sono previsti temporali particolarmente intensi e persistenti, con possibili effetti e danni associati, sulla fascia appenninica centro-occidentale e localmente sulla pianura occidentale.

Sono possibili venti di burrasca forte con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, ancora sulla fascia appenninica occidentale.

Le previsioni di altezza dell'onda e del livello del mare sono sotto i valori di soglia di allertamento, tuttavia sono possibili locali fenomeni di dissesto, erosioni o allagamenti che possono interessare la spiaggia. Questa situazione riguarda in particolare il litorale ferrarese.

Allerte della Protezione civile

La Protezione civile dirama anche un'allerta arancione per la montagna bolognese.

Allerta gialla per criticità idrogeologica nelle zone in cui è valida l'Allerta Temporali (le province da Piacenza a Bologna).

Allerta ARANCIONE per temporali sulle province di PC, PR, RE, MO, BO; per vento sulle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; allerta GIALLA per piene dei fiumi sulle province di PC, PR, RE, MO; per frane e piene dei corsi minori sulle province di PC, PR, RE, MO, BO; per temporali sulle province di PC e PR; per vento sulle province di RA, FC, RN; per mareggiate sulla provincia di FE.