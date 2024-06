Ancora allerta meteo per temporali e piene dei fiumi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Anche per la giornata del 25 giugno sono state diramate le allerte meteo di Arpae e Protezione Civile: in provincia di Bologna l'allerta è arancione per eventuali piene dei fiumi e gialla per temporali e possibili frane.



Si tratta di "temporali organizzati, localmente anche di forte intensità con possibili danni ed effetti associati. Le precipitazioni potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, prossimi alle soglie 2 nei bacini del settore centrale della regione" si legge nell'allerta.

Secondo le previsioni di 3Bmeteo, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 25mm di pioggia.

Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3318m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest.