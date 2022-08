Allerta meteo: tornano i temporali, le previsioni

Allerta meteo per temporali nelle prossime ore. La protezione civile dell'Emilia-Romagna ha emanato un bollettino valido per le prossime 24 ore. A partire dalle prossime ore e fino alla fine della giornata di domani martedì 30 agosto 2022, si prevedono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità sull'intera regione, con possibili effetti e danni associati. Il fenomeno è dato in stazionarietà, quindi non sono escluse altre formazion di celle temporalesche nei prossimi giorni.

Lunedì: per quanto riguarda la giornata di oggi, secondo quanto riportato dall previsioni effettuate dal portale 3bmeteo.com si osserverà "un pomeriggio instabile lungo la dorsale, con rovesci e locali temporali, in possibile sconfinamento sull'Emilia orientale, tra Bolognese e Imolese, e sulla Romagna.

Martedì: la pressione cede rapidamente determinando un peggioramento dal tardo pomeriggio, con rovesci e temporali sparsi da Ovest, verso est entro sera. Da segnalare locale instabilità diurna lungo l'Appennino entro metà pomeriggio. Venti a tratti moderati, inizialmente meridionali con raffiche, in rotazione da Nordovest entro sera. Massime entro i 32-34°C