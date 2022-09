Allerta meteo: ancora temporali, sabato in 'giallo' in tutta l'Emilia-Romagna

"Per la giornata di sabato 3 settembre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti

e danni associati". Recita così l'ultimo bollettino della protezione civile dell'Emilia-Romagna, che per le prossime 24 ore segnala un nuovo passaggio perturbato su tutta la regione, senza eccezioni. L'allerta è gialle per temporali e fenomeni intensi. Negli scorsi giorni allerte simili sono state emesse, i temporali verificatisi hanno portato qualche caduta di alberi e smottamenti e qualche interruzione di corrente un po in tutta la provincia di Bologna.