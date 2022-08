Allerta meteo, ancora rischio temporali: cosa ci aspetta

Non si attenua neanche oggi e domani l'instabilità meteo in Emilia-Romagna. La protezione civile ha emanato un nuovo bollettino anche per la giornata di domani giovedì 1 settembre. "A partire dalle prime ore di giovedì 1 settembre sono previsti temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale della regione. Progressivo esaurimento dei fenomeni nelle ore pomeridiane" si legge nella nota, anche se la previsione della perturbazione è data in esaurimento.

Non è finita qui però. Secondo una elaborazione 3bmeteo dopo una brevissima pausa nella giornata di venerdì nuovi impulsi perturbati saranno in passaggio lungo tutta la regione per l'intero fine settimana.

Intanto arriva il bilancio degli interventi dei vigili del fuoco per la giornata di ieri. I nubifragi hanno colpito perlopiù il modenese e il ferrarese, ma anche a Bologna ono stai una ventina gli interventi dei pompieri per pali pericolanti e caduti di rami e alberi.