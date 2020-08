Meteo, allerta arancione per temporali

Allerta meteo per la giornata di domani 4 agosto. La protezione civile ha idiramato un bollettino arancione per temporali in tutta la provincia di Bologna. Nella giornata di martedì si manterranno su tutto il territorio regionale condizioni di tempo instabile, con temporaliorganizzati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Localmente i fenomeni potranno essere anche di moderata/forte intensità, con fulminazioni, grandine eraffiche di vento, e saranno più persistenti sul settore centro-orientale. Ventilazione di moderata/forte intensità sulle aree appenniniche occidentali almattino e sulla costa e aree collinari limitrofe nel corso del pomeriggio e sera.