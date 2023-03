Allerta meteo per vento in Appennino: attesa anche qualche goccia, le previsioni

Tanto vento, poca pioggia. E' la sintesi di quello he ci prospetta nelle prossime ore. UNa allerta meteo è stata emanata dalla protezione civile pe tutti i crinali appenninici della regione, compreso quello bolognese. Per la giornata di domenica 26 marzo sono previsti venti sud-occidentali, di burrasca forte (75-88 Km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, sull'intero crinale appenninico e di burrasca moderata (62–74 Km/h) sulla fascia collinare regionale. Localmente e temporaneamente non si escludono venti forti (50-61 Km/h ) sud-occidentali anche sulla pianura.

Poca pioggia, la perturbazione non affonda

Purtroppo, anche in questo caso la perturbazione di origine atlantica incontrerà la forte resistenza del promontorio anticiclonico che insiste sul Mediterraneo. Sporadici quindi saranno i fenomeni piovosi, anche se qualche goccia di pioggia potrebbe cader nelle ore serali della giornata di domani. Già a partire dal lunedì tornerà il sereno, con temperature leggermente al di sopra della media del periodo.