Allerta meteo per pioggia, piene e frane: vento forte in Romagna

La perturbazione su tutta la regione per 24 ore, ma particolarmente colpita sarà la fascia appenninica orientale

Allerta meteo per tutta la giornata di domani giovedì 7 ottobre 2021. La protezione civile ha diramato una allerta gialla per tutta la provincia di Bologna, anche se non si parla di temporali o fenomeni particolarmente intensi. Previste invece piogge copiose, che potrebbero dar luogo a smottamenti o ingrossare i livelli dei corsi d'acqua.

Come riporta il bollettino della protezione civile, nella prima parte della giornata sono previste ancora condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, sulla Romagna. Dal pomeriggio permarranno piogge persistenti sul settore centro-orientale più a carattere continuo e stratiforme.

Dalle prime ore del mattino sono previsti venti di burrasca forte lungo la fascia costiera, e di burrasca nell'entroterra. Il mare sarà da molto mosso ad agitato al largo. Le previsioni di altezza dell’onda sotto costa e del livello del mare sono prossime o superiori ai valori di soglia per l’allertamento. Sono possibili locali fenomeni di dissesto, erosioni e/o inondazioni che possono interessare la spiaggia e le zone maggiormente esposte.