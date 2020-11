Meteo, le previsioni del weekend

Dopop il peggioramento meteo tra la notte scorsa e la mattina odierna , che hanno portato piogge e anche neve in Appennino emiliano, il weekend si annuncia in miglioramento.

Le previsioni di 3b Meteo per sabato 21 novembre

A Bologna domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1052m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni di 3b Meteo per domenica 22 novembre

A Bologna dopodomani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3455m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Sotto neve stamane sull'Appennino emiliano (Corno alle Scale)

