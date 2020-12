Meteo. Freddo, pioggia e neve: le previsioni della settimana di capodanno

Una profonda area depressionaria apporterà condizioni di tempo perturbato sull'Emilia Romegna per tutta la giornata di lunedì 28.

Si prevedono precipitazioni moderate diffuse, con nevicate fino alle aree di pianura sul settore occidentale; possibili episodi di pioggia che gela sulle aree collinari del settore centro-occidentale. Venti fino a burrasca forte con ulteriori rinforzi da sud-ovest, sul settore appenninico, venti meridionali da burrasca moderata su settore costiero e pianura centro-orientale. Mare molto mosso fino ad agitato sotto costa.

Da questo quadro meteorologico, deriva l’Allerta meteo 108/2020, valida dalla mezzanotte di domenica 27 dicembre per 24 ore, emanata dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali del Centro Funzionale Arpae E-R.

Bologna, le previsioni di 3bMeteo per la settimana di capodanno

LUNEDì 28 DICEMBRE

Bologna oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 11.2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 8.2°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1401m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia.

Nel settore climatico Bolognese

LUNEDI': Un lobo del vortice polare raggiunge il Nord Italia apportando condizioni di tempo perturbato, con neve copiosa fino in pianura sul Piacentino, in estensione nel corso del giorno anche al parmense e a fine evento al reggiano. Accumuli stimati attorno ai 20 cm a Piacenza, 10-15 a cm a Parma. Sul resto della regione precipitazioni diffuse, più consistenti in Appennino, dove la quota neve si attesterà attorno ai 1200m, fatta eccezione per i settori occidentali dove calerà fino a quota 0m. Da segnalare gelicidio sulle alte pianure del parmense, appennino parmense e reggiano, alta pianura modenese. Dal pomeriggio migliora rapidamente a partire dall'Ovest Emilia, ancora piogge in Romagna. Venti si Scirocco in Romagna, da NE su ferrarese e basso modenese e bolognese, da NO in Emilia centro-occidentale, da SO in Appennino. Temperature in forte calo in pianura, massime prossime a 0°C su Ovest Emilia, forti gelate dopo il tramonto su piacentino e parmense. Mare da molto mosso a agitato.

MARTEDì 29 DICEMBRE

A Bologna domani nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 5.3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1506m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

MARTEDI': intense correnti di Libeccio favoriscono un miglioramento del tempo sulla regione fatte salve ancora delle precipitazioni sui crinali appenninici, in locale sconfinamento verso la pianura emiliana. neve in Appennino dai 1200m. Da segnalare nebbie ghiacciate tra Piacenza e Parma che daranno luogo al fenomeno della galaverna. Temperature in netto calo nei valori minimi sulle pianure emiliane, con punte fino a -5°C sul piacentino, clima più mite sulla Romagna per venti di Libeccio. Mare molto mosso.

MERCOLEDì 30 DICEMBRE

A Bologna dopodomani nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

MERCOLEDI': una circolazione depressionaria via via più fredda si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi con deboli fenomeni dal pomeriggio, nevosi nel corso della serata. Nello specifico sui litorali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; su pianura emiliana e dorsale romagnola Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge pomeridiane in trasformazione a neve dalla sera; sulla pianura romagnola Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sulla dorsale emiliana cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 750 metri. Mare mosso.

GIOVEDì 31 DICEMBRE

A Bologna giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. in serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

GIOVEDI': pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Nello specifico su litorali e dorsale emiliana nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulla pianura emiliana nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli nevicate in serata; su pianura romagnola e dorsale romagnola nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli occidentali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 1000 metri. Mare mosso.

VENERD' 1GENNAIO

A Bologna cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 11.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 2°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1196m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

VENERDI': un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori. Nello specifico su litorali, pianura romagnola e dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; su pianura emiliana e dorsale emiliana cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l'intera giornata. Venti molto deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 850 metri. Mare mosso.