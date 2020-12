Meteo: in arrivo la perturbazione di Capodanno con temporali, forte vento e neve anche in pianura

“Proseguirà anche nei prossimi giorni la fase instabile, perturbata e fredda che sta interessando diverse aree dell'Italia, con l'ennesima perturbazione pronta ad arrivare proprio con il nuovo anno” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - “già la sera di San Silvestro si vedranno i primi effetti con nuove piogge e rovesci verso Liguria e Toscana e nevicate fin sotto i 1000m. Nel corso di Capodanno le precipitazioni si estenderanno soprattutto al Nord e sul versante tirrenico. Proprio tra Piemonte e Lombardia occidentale la neve potrà cadere nuovamente fino in pianura; neve inizialmente in collina sul Nordest, ma in rialzo a 400-800m; neve anche sull'Appennino centro-settentrionale oltre i 500-1000m.

“Sabato 2 gennaio poi il maltempo si estenderà a gran parte d'Italia” - prosegue l'esperto di 3bmeteo.com - “con piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco ancora una volta soprattutto al Nord e versante tirrenico. Tanta neve sulle Alpi dagli 800-1000m, neve in collina al Nordovest se non a tratti ancora in pianura sul Piemonte. Il tutto accompagnato da un nuovo rinforzo del vento, che soprattutto al Sud e sul versante adriatico farà alzare le temperature.”

Maltempo invernale a più riprese fino all'Epifania

“Non sarà finita qui, in quanto nuove perturbazioni scorrazzeranno sul Mediterraneo e l'Italia almeno fino all'Epifania. Ci attendiamo dunque nuove fasi di maltempo, con target principale sempre Nord e regioni tirreniche. Ulteriori nevicate sono attese in montagna e ancora una volta sarà possibile la neve a tratti in pianura sul Nordovest. Di anticicloni, per ora, non si intravede nemmeno l'ombra” - concludono da 3bmeteo.com

Meteo Bologna, le previsioni per il capodanno

Il meteo per le giornate del 31 dicembre e il capodanno, sarà più clemente nel territorio bolognese, dove il cielo sarà per lo più coperto ma le piogge moderate.

A Bologna domani, 31 dicembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 2.8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

A Bologna dopodomani, 1 gennaio, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 7.9mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1398m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.