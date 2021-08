Meteo, le previsioni del weekend di ferragosto. Il termometro schizza oltre 40 gradi

Su Bologna la settimana di ferragosto sarà con tempo stabile e soleggiato grazie alla rimonta dell'anticiclone subtropicale che porterà però anche un sensibile aumento delle temperature. Attesi picchi di 37-39°C , con afa alle stelle. Niente tregua nel weekend di ferragosto, che vedrà la colonnina di mercurio schizzare oltre i 40 gradi!

Di seguito le previsioni del tempo giorno per giorno a cura dei meteorologi di 3bmeteo.

La Previsione per sabato, 14 agosto

A Bologna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 41°C, la minima di 27°C, lo zero termico si attesterà a 4541m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Nel settore climatico Bolognese

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla dorsale emiliana giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 4500 metri. Mare quasi calmo.l Meteo a Bologna e le temperature.

La Previsione per domenica, 15 agosto

A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 41°C, la minima di 27°C, lo zero termico si attesterà a 4561m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: afa.

DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 4550 metri. Mare quasi calmo.