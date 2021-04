Meteo Pasqua e Pasquetta a Bologna: nuvole e temperature giù

Nuvole e temperature in picchiata nel weekend di Pasqua a Bologna. Ecco neld ettaglio le previsioni del tempo a cura di 3bMeteo:

Meteo Bologna, le previsioni di sabato 3 aprile

A Bologna domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, sono previsti 4.1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2102m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

L'alta pressione cede definitivamente sotto la spinta di un fronte freddo in discesa dal Nord Europa. Peggiora dal mattino sull'alta Romagna, con instabilità a tratti più diffusa a tratti più isolata in moto verso Sud entro il primo pomeriggio. Noteremo lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi, localmente accompagnati da grandinate, soprattutto sulla Romagna e sull'Appennino. Migliora a rapidamente dal pomeriggio. Temperature in sensibile calo serale. Venti di Bora sino a forti, specie verso meta-tarda mattinata e nuovamente sul finire di giornata. Mare mosso.

Meteo Bologna, le previsioni di Pasqua

A Bologna dopodomani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1309m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

Il fronte freddo giunto la sera precedente scivola rapidamente verso Sud, favorendo un miglioramento del tempo sull'Emilia Romagna con sole prevalente. Clima tuttavia decisamente freddo con netto calo delle temperature. Forti venti nord-orientali, in calo dal tardo pomeriggio. Mare mosso, moto ondoso in calo dal tardo pomeriggio-sera.

Meteo Bologna, le previsioni di Pasquetta

A Bologna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1803m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

L'alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, sino a cieli nuvolosi dalla sera. Qualche fenomeno serale probabile sui crinali appenninici confinali con la Toscana. Mare da poco mosso a mosso.