Meteo Bologna: weekend tra fiocchi di neve, pioggia e gelate

Venerdì su Bologna aumento della nuvolosità con deboli piogge a partire dal pomeriggio, la sera possibile pioggia mista a neve o nevischio ma senza accumulo. A seguire tempo stabile e soleggiato. Temperature in calo venerdì, in lieve rialzo dal weekend. Venti dai quadranti Nord-occidentali.

Così le previsioni del tempo a Bologna e provincia dal 10 al 12 dicemrbe, a cura di 3bMeteo

Meteo Bologna, le previsioni di venerdì 10 dicembre

A Bologna oggi cieli parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. Deboli nevicate in serata, sono previsti 6mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1003m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

Una nuova veloce perturbazione raggiunte l'Emilia Romagna portando precipitazioni specie tra pomeriggio e sera, più abbondanti su settori romagnoli e a ridosso dell'Appennino. Precipitazioni inizialmente piovose, ma con passaggio a neve sulle pianure emiliane a partire dal piacentino fin verso il bolognese; pioggia in pianura su ferrarese, Romagna, ma con tendenza a mista a neve dalla tarda sera sull'imolese. Venti fino a moderati tra Est e Nordest su coste e Comacchio, in rotazione da Ovest sulle pianure emiliane, da Sudovest sull'Appennino. Clima freddo: forti gelate mattutine, massime talora non oltre 1-2°C tra piacentino, parmense e reggiano.

Meteo Bologna, le previsioni di sabato 11 dicembre

A Bologna domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1115m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

Tra notte e mattino precipitazioni sulla Romagna, residue su est Emilia, nevose a quote collinari o di fondovalle. Tra pomeriggio e sera tendenza a graduale miglioramento, sino a cieli sereni o poco nuvolosi. Clima freddo: massime in genere non oltre i 6-8°C e gelate notturne anche in pianura

Meteo Bologna, le previsioni di domenica 12 dicembre

A Bologna dopodomani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1447m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

Un campo di alta pressione si innalza dal Mediterraneo occidentale verso le regioni del Nord, determinando condizioni di stabilità e bel tempo. Temperature in rialzo in alta quota, clima freddo nottetempo con gelate fino in pianura.