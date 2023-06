Caldo con le ore contate, previsti temporali e calo delle temperature

Dopo il caldo di questi giorni (il clou sarà raggiunto nel pomeriggio di oggi, martedì 27 giugno, quando in pianura si potranno raggiungere picchi di 35/36°C) l’avvicinamento di un fronte instabile dall’Europa centrale che porterà i primi rovesci tra il pomeriggio e la sera sulle zone centro-occidentali della nostra regione.

Le previsioni per la settimana

Il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo prevede per mercoledì 28 giugno correnti orientali relativamente più fresche, che manterranno una spiccata variabilità con qualche pioggia o rovescio, soprattutto in prossimità delle zone appenniniche, mentre le temperature subiranno un certo ridimensionamento, con massime non oltre i 31/32°C. Giovedì è previsto un ulteriore lieve calo termico, in un contesto di variabilità ma senza fenomeni di rilievo, in attesa di un nuovo e più organizzato fronte venerdì. Questo determinerà un peggioramento con piogge e temporali anche forti, in estensione dalle province occidentali verso est, insieme ad un ulteriore abbassamento delle temperature. Anche il weekend potrebbe cominciare a tratti instabile, ma con tendenza a miglioramento domenica.

Meteo Bologna

Martedì 27 condizioni soleggiate fino a buona parte del pomeriggio con temperature massime intorno a 35°C, ma entro sera qualche rovescio in arrivo. Mercoledì 28 variabilità, senza fenomeni di rilievo e con temperature massime sui 31°C. Giovedì 29 ancora un po’ di variabilità, senza fenomeni e con temperature in ulteriore lieve diminuzione, non oltre i 29°C. Venerdì 30 piogge e rovesci o temporali nel pomeriggio con temperature in ulteriore diminuzione.