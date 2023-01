Meteo, irruzione polare dalla prossima settimana con piogge e neve in Appennino

Correnti fredde in discesa dalle latitudini artiche genereranno, dall’inizio della prossima settimana, una vasta area di bassa pressione sull’Europa centrale. Così la tendenza per i prossimi giorni sul territorio elaborata da Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, che aggiunge: da qui verranno inviati diversi fronti verso l’Emilia Romagna, responsabili di tempo spesso instabile, temperature in diminuzione e nevicate in Appennino. I primi segnali di un cambiamento si avvertiranno già entro la sera di domenica, quando un fronte in discesa dal Nord Atlantico determinerà un aumento della nuvolosità sulla nostra regione e le prime piogge in serata sulle zone centro-occidentali, con nevicate sull’Appennino oltre i 1200/1300m. Verranno coinvolte quindi le provincie di Piacenza, Parma e Modena e nella notte successiva anche quelle di Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara.

La prima perturbazione si allontanerà già dal mattino di lunedì, quando si faranno strada temporanee schiarite alternate però a banchi nebbia o nubi basse sulle zone di pianura. Un nuovo fronte sarà però alle porte e provocherà un peggioramento in giornata, con ripresa di piogge e rovesci sulle provincie centro-occidentali, in estensione entro sera a Ravennate e Ferrarese. Riprenderà a nevicare sull’Appennino oltre i 1000/1100m, in modo a tratti copioso sul settore centro-occidentale.

Nella notte di martedì anche questa perturbazione uscirà di scena, ma una nuova entrerà in azione poche ore più tardi, determinando una giornata perturbata su gran parte della regione con altre nevicate in Appennino oltre i 1100m e temperature in diminuzione.

Meteo weekend e prossima settimana, focus Bologna

Per quanto riguarda il meteo del weekend nel capoluogo emiliano domani, sabato 14 gennaio, avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1929m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

A Bologna dopodomani, domenica 15 gennaio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2493m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Dunque si attende un tempo stabile a Bologna almeno fino a sabato, seppur non sempre soleggiato per frequenti velature di passaggio ma anche per locali foschie o nubi basse. Un nuovo peggioramento giungerà a partire dal pomeriggio di domenica per una perturbazione nordatlantica in arrivo, alimentata da aria fredda artica.

Durante la prossima settimana temperature in ribasso. La giornata più fredda si prospetta quella di venerdì 20 gennaio che vedrà - secondo la tendenza meteo attuale - a Bologna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma sarà papabile la presenza di neve (previsti 0.4cm). Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 2°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 430m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest.