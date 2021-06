Meteo Bologna, nel weekend onda calda africana con punte fino a 37°C

Decollata l'estate. Nei prossimi giorni sole prevalente e nel weekend onda calda africana con punte di oltre 36-38°C. Così Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com delinenado la tendenza per i prossimi giorni. “L’estate ora farà sul serio, grazie all’anticiclone afro-mediterraneo che nei prossimi giorni favorirà condizioni in prevalenza soleggiate su gran parte d’Italia” – conferma il meteorologo – “ il caldo sarà in progressiva intensificazione giorno dopo giorno, e con esso anche l’afa”.“Il tempo tuttavia non sarà sempre del tutto stabile” – avverte Ferrara – “non mancheranno infatti locali rovesci e temporali di calore che potranno scoppiare all’improvviso soprattutto su Alpi e Appennino, in particolare durante le ore pomeridiane, occasionalmente anche su Prealpi e fascia pedemontana”.

“L’apice del caldo africano è atteso nel weekend, in particolare domenica, quando sulle zone interne del Centrosud e sull’Emilia Romagna si potranno raggiungere picchi di 37-38°C".

Meteo weekend, le previsioni per Bologna e provincia

Sabato 19 giugno. A Bologna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4345m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

Nel settore climatico Bolognese

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 4300 metri. Mare poco mosso.

Domenica 20 giugno. A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4454m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Nel settore climatico Bolognese

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su pianura emiliana, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulla pianura romagnola cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4450 metri. Mare quasi calmo.