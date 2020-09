Meteo weekend, CMER: "Venti e crollo termico. Possibili fiocchi di neve in Appennino"

Nonostante le prime due decadi di Settembre siano state di stampo estivo, l’autunno ha deciso di fare la voce grossa a partire dal prossimo fine settimana: aria fredda, instabilità e rinforzo della ventilazione”, spiega Andrea Ricci, previsore del CMER.

Un’ampia saccatura nord-atlantica tenderà ad approfondirsi nei prossimi giorni dall’Inghilterra verso Francia e Spagna, raggiungendo infine il Nord Italia fra Venerdì 25 Settembre e le prime ore di Sabato 26. Le temperature saranno in rapido calo, si perderanno dai 5 ai 10 gradi tra Venerdì, con massime ancora sui +26/28°C, mentre sulle pianure Sabato non andranno oltre i +18/22°C. Le minime scenderanno fin sui

+9/12°C.

In un contesto di questo tipo - spiegano dal CMER - sarà possibile anche la prima nevicata in Appennino, grazie all’afflusso di aria fredda che si protrarrà anche nella giornata di Domenica. Attenzione anche al vento, in deciso rinforzo da Giovedì sera e per le due giornate seguenti, con raffiche oltre i 60 km/h sulle pianure e fino a 100 km/h sulle zone di crinale.

