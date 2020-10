Meteo Bologna, le previsioni del weekend 24-25 ottobre

Weekend in arrivo. Come sarà il tempo per Bologna e provincia? Se fino a venerì il tempo si peannuncia stabile poi la situazione è destinata a mutare. con prime piogge sul finir di venerdì in avanzamento da Ovest, locale instabilità sabato e piogge più diffuse domenica. Così le previsioni di 3bmeteo.

Previsioni del tempo a Bologna venerdì 23 ottobre

L'alta pressione si indebolisce sotto la spinta di correnti più umide e instabili atlantiche che entro il pomeriggio porteranno un aumento della nuvolosità da Ovest con piogge e qualche rovescio in avanzamento dell'Emilia alla Romagna. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Zero termico nell'intorno di 3700 metri. Mare poco mosso. Minime in rialzo, massime stabili o in locale flessione sull'Emilia.

Previsioni del tempo a Bologna sabato 24 ottobre

La perturbazione giunta sul finire della gironata di venerdì si muove verso sudest dando vita a una circolazione depressionaria sull'alto Adriatico responsabile di tempo ancora instabile anche sull'Emilia Romagna. Molte nubi al mattino con piogge soprattutto su Romagna e alta Emilia. Nel pomeriggio maggiore variabilità ma con ancora la formazione di rovesci e temporali in proseguimento serale. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico nell'intorno di 3100 metri. Mare poco mosso. Temperature in calo serale.

Previsioni del tempo a Bologna domenica 25 ottobre

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sulla pianura emiliana cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sulla pianura romagnola cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio. Schiarite in serata; sulla dorsale emiliana giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sulla dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2650 metri. Mare mosso.