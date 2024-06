Caldo e afa, Bologna è da "bollino arancione"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L'anticiclone africano si fa sentire anche sotto le due torri: in questi giorni Bologna guadagna il "bollino arancione" del Ministero della Salute che emette i bollettini per 27 città sulle ondate di calore, ovvero quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi" spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione, condizioni climatiche - scrive il Ministero - che possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione". I bollettini vengono aggiornati dal lunedì al venerdì, alle ore 11, con previsioni a 24, 48 e 72 ore.

Bologna, il 19 e il 20 giugno è in livello di allerta 2, ma è in buona compagnia: caldo torrido anche ad Ancona, a Bolzano, a Campobasso, a Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma.

Le previsioni

Come da previsioni 3Bmeteo, il 20 giugno i cieli sono in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4274m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

Il 21 giugno, la temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4342m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

L'allerta afa potrebbe rientrare sabato 22 giugno.