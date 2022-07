Allerta caldo anche per domani, poi il cambio: le previsioni meteo

Previsioni con sorpresa quelle per l'ultima settimana di luglio. Il caldo che attanaglierà ancora per qualche ora tutta la pianura padana farà piano piano spazio a un paio di incursioni fredde in arrivo da nord. In particolare domani lunedì 25 luglio la protezione civile ha emanato una apposita allerta meteo arancione. Si prevede la persistenza di valori massimi elevati di temperatura, che resteranno al di sopra dei 37 gradi, con punte di 39 gradi sulle aree di bassa collina e di pianura; nel corso della giornata si prevedono anche brevi rovesci o temporali sulle aree dei rilievi appenninici centro-occidentali.

Ma sarà con l'arrivo di mercoledì 27 che si assisterà a un calo termico più rilevante, accompagnato anche da residui fenomeni temporaleschi anche estesi ma non persistenti. Seguirà una fase altalenante, dove le temperature si manterranno al di sopra della media del periodo ma comunque non a livelli record.