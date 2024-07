Bologna da bollino rosso, arriva la pioggia, ma continua il caldo: fine settimana instabile

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Oggi bollino rosso per almeno 14 città, tra le peggiori Bologna, Milano, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Pescara, anche la notte si prospetta caldissima, ma l'allerta gialla di Arpae e Protezione civile mette in guardia da temporali e temperature estreme, quindi afa unità alla pioggia. Le previsioni di 3Bmeteo parlano di ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento.

Il livello 3 (rosso) indica, come spiega il MInistero della salute, condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Meteo Bologna venerdì 19 luglio

Possibilità per rovesci o brevi temporali tra pomeriggio e prima sera. I cieli sono in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4659m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna sabato 20 luglio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4116m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna domenica 21 luglio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4146m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.