Montagna, il meteorologo: "Caldo record sulla vetta del Cimone"

Nella giornata di sabato 1 gennaio 2022 si è registrato un nuovo record di caldo sul territorio regionale: si tratta del dato della vetta del Monte Cimone, che ha superato il precedente risalente al 1993. Lo scrive in una nota Federico Antonioli del Centro Meteo Emilia-Romagna.

"In base alle ultime osservazioni meteorologiche, è stato registrato un nuovo record di caldo per il mese di gennaio sulla vetta del Monte Cimone - si legge - La stazione meteorologica dell’Aeronautica militare, con osservazione delle ore 12:55 fa registrare 12 gradi, a fronte del precedente record mensile di 10,6 gradi risalente al gennaio 1993".

Si tratta di un clima eccezionale, ovvero il culmine "del periodo mite per i nostri monti, che si è instaurato sul finire del 2021 e che tenderà a concludersi nella giornata odierna. Da domenica 2 gennaio si prevede una graduale flessione termica in quota. La media climatologica di riferimento per il periodo (1981-2010) fornisce un dato di temperatura massima per gennaio pari a -1,6 gradi".

Inoltre la stazione meteorologica possiede una ricca serie storica, con dati registrati fin dal 1946: "Siamo quindi attorno a 13-14 gradi sopra la media. Nella giornata di domenica 2 gennaio sarà disponibile il dato preciso in base agli estremi giornalieri registrati dall’Aeronautica Militare".

Andamento temperatura del Cimone, stazione meteorologica AM ultimi 3 giorni